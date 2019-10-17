Приштина, , 08:48 — REGNUM 16 октября лидер косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти сообщил о намерении приехать в Тирану 20 октября, чтобы отметить победу на парламентских выборах в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно опубликованным результатам, «Самоопределение», лишь ненамного опередив другую ранее оппозиционную партию «Демократическая лига Косово», получило 25,49% голосов избирателей и заняло первое место на выборах. Однако подсчет голосов до сих пор не завершен.

Представители «Лиги» заявляют о намерении начать переговоры о формировании коалиционного правительства с «Самоопределением» после публикации ЦИК официальных результатов выборов.

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