Скопье, , 08:56 — REGNUM 16 октября в ходе встречи с гражданами в городе Кисела Вода лидер самой крупной оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски заявил, что хотя нынешнее правительство страны не заслуживает этого, граждане Северной Македонии заслуживают начала переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мицкоски подчеркнул, что его партия ожидает, что Совет ЕС вынесет положительное решение по кандидатуре Северной Македонии на заседании 17−18 октября.

Напомним, ВМРО выступает против вступления Македонии в НАТО.

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