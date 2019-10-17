София, , 08:55 — REGNUM 16 октября заместитель премьер-министра Болгарии, занимающая одновременно пост министра иностранных дел Болгарии, Екатерина Захариева заявила, что «отмена начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС усугубит и дестабилизирует положение в регионе».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на заседании Совета ЕС 17 и 18 октября в Брюсселе будет вынесено решение о том, начнутся ли переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в будущем году.

До настоящего момента страны ЕС не пришли к консенсусу по данному вопросу, поскольку Франция, Дания и Нидерланды настаивают на преждевременности начала переговоров о расширении ЕС на Западные Балканы в связи с незавершенностью процесса реформирования ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция против начала переговоров о членстве балканских стран в ЕС