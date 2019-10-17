Исламабад, , 08:52 — REGNUM 16 октября председатель Всепартийной конференции «Хурийат» (объединение сепаратистских сил) индийского Кашмира Саид Али Гилани поблагодарил Пакистан за поддержку народа региона перед лицом «индийской жестокости».

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Саид Али Гилани выразил благодарность лично премьер-министру Пакистана Имрану Хану за то, что он рассказал о страданиях Кашмирцев на многих международных площадках и защищает интересы кашмирцев в ООН. Однако, по словам Гилани, одних слов в защиту Кашмира уже недостаточно. По мнению политика, ООН должна принять меры для защиты прав простых кашмирцев.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.