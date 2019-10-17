Исламабад, , 08:51 — REGNUM 16 октября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Иран и Саудовская Аравия «открыты для переговоров» в целях снижения напряженности в Персидском заливе.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, это заявление глава внешнеполитического ведомства сделал по итогам поездок премьер-министра Имрана Хана в Тегеран и Эр-Рияд. Выступая на заседании исполнительного комитета правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»), Шах Мехмуд Куреши отметил, что дипломатические усилия пакистанского премьера «принесли плоды», и «туман войны» над Персидским заливом «рассеивается». По словам министра, Пакистан активно работает над нормализацией отношений «двух братских государств».

Напомним, что ранее Имран Хан встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани, а также с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммадом Бин Салманом в Эр-Рияде. Отношения между Ираном и Саудовской Аравией обострились после удара йеменских хуситов по объектам нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.