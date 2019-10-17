Исламабад, , 08:51 — REGNUM 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил визит в Пакистан из-за наступательной операции турецких войск в Сирии.

Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV. Из-за напряженной ситуации в Сирии, где турецкие войска и поддерживающие их силы проводят операцию «Источник мира» против вооруженных формирований курдов, Эрдоган принял решение отложить свою поездку в Исламабад, о чем уведомил премьер-министра Пакистана Имрана Хана по телефону.

Известно, что Эрдоган планировал посетить Пакистан по приглашению Имрана Хана 23 октября. Новая дата визита пока неизвестна.