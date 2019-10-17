Исламабад, , 07:24 — REGNUM Ряд пакистанских телеканалов пожаловались на неофициальную цензуру со стороны Службы электронных СМИ, которые якобы запретили им транслировать выступление лидера оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлура Рехмана.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, пакистанские телеканалы жалуются на давление со стороны государственных цензоров. По словам представителей одного из ведущих ТV-каналов Geo News, их попросили прекратить трансляцию речи Фазлура Рехмана в сообщении в мессенджере WatsApp. На давление со стороны Службы электронных СМИ пожаловались и в телеканале Aaj News.

Напомним, что Фазлур Рехманорганизует «Марш свободы на Исламабад» 27−31 октября, призвав правительство Пакистана «уйти в отставку и идти домой с миром». Политик заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем.