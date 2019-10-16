Кишинёв, , 23:59 — REGNUM Демпартия Молдавии намерена инициировать вотум недоверия правительству страны во главе с Майей Санду. Как заявил лидер Демпартии, экс-премьер Павел Филип, демократы поднимут этот вопрос на ближайшем заседании парламента, 17 октября, передает ИА REGNUM.

Премьер-министр Майя Санду в свою очередь сказала, что Демпартия пытается отвлечь внимание общественности от доклада о краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии, который будет представлен на том же заседании парламента.

Среди главных бенефициаров этой кражи — экс-лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк, бежавший из страны после отстранения от власти в июне этого года.