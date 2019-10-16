Анкара, , 23:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует прилететь в Сочи 22 октября для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба президента Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı

Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор произошел по инициатива турецкой стороны.

В ходе этого разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии в контексте начала турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Арабской Республики. Российский лидер пригласил Эрдогана посетить Россию с рабочей поездкой в ближайшие дни.