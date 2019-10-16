Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Вашингтон принял решение о возобновлении финансовой помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору. Об этом говорится в распространенном 16 октября заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

По его словам, после приостановки ранее в текущем году финансовой поддержки со стороны США власти этих стран продемонстрировали «большой прогресс» в своих усилиях по сдерживанию потока мигрантов к американской границе.

В целях поддержки дальнейшего прогресса финансирование программ по снижению нелегальной миграции в этих странах будет частично возобновлено, сообщил Помпео.

Напомним, в середине июня Соединенные Штаты временно свернули программу помощи Сальвадору, Гондурасу и Гватемале из-за продолжающегося наплыва нелегалов из этих стран. В Госдепартаменте США заявили, что помощь не будет возобновлена до тех пора, пока Вашингтон не увидит реальных действий по решению проблемы со стороны властей этих стран.