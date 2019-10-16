Вашингтон, , 23:38 — REGNUM На турецкую авиабазу Инджирлик, где ВВС США хранят 50 ядерных бомб B61, переброшены дополнительные подразделения, предназначенные для охраны этих складов, сообщает 16 октября Федерация американских учёных со ссылкой на анонимный источник в европейском Командовании ВВС США.

Ядерная бомба B61 Dave Bezaire

Уточняется, что на базу Инджирлик направлены подразделение по обеспечению безопасности с итальянской авиабазы Авиано и военная полиция Национальной гвардии США.

Федерация учёных утверждает, что это вызвано обострением отношений США и Турции, произошедшим после турецкого военного вторжения на северо-восток Сирии.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники заявляла, что военные рассматривают варианты вывоза ядерных бомб с территории Турции.

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