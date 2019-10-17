Стокгольм, , 09:42 — REGNUM 16 октября экс-премьер Швеции и специальный представитель ЕС по странам бывшей Югославии Карл Бильдт предупредил, что доверие к ЕС среди населения Балканского полуострова падает из-за того, что Франция угрожает наложить вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было опубликовано политикомв его аккаунте в социальной сети Twitter.

Бильдт также выразил надежду на то, что лидеры европейских государств смогут решить эту проблему.

Напомним, 17 октября состоится заседание Совета ЕС, на котором определится, начнутся ли переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС в ближайшем году.