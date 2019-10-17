Анкара, , 09:40 — REGNUM Министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли, прибывший в Будапешт для участия в водном форуме, заявил: «Поддержка Венгрией нашей операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии очень важна, мы ценим ее и благодарим наших партнёров. Мы рады видеть Венгрию на своей стороне».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бекир Пакдемирли отметил: «Наша операция направлена на обеспечение безопасности как Турции, так и всего региона. Она проводится против террористов, а не каких-либо этнических групп».

Министр добавил: «Мы оказались в ситуации, когда нужно отдельно подчеркивать, что мы нисколько не покушаемся на территориальную целостность Сирии. Естественно, что международное сообщество пытается не быть введённым в заблуждение, и для нас критически важно, что на нашей стороне Венгрия».