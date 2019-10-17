Анкара, , 09:23 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на собрании Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции заявил: «Те, кто обвиняют нас в резне гражданского населения, сами в прошлом не раз отличились. Я сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, разве не вы убили сотни тысяч людей в Руанде? В Алжире? Как ты вообще можешь говорить мне такое, лучше в зеркало посмотри».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Если вы хотите увидеть резню гражданских, то посмотрите на Алеппо, Идлиб, Ракку, Дейр-эз-Зор и Дераа, куда не ступала наша нога».

Турецкий лидер добавил: «Если вы хотите увидеть резню гражданских, то взгляните на Палестину, где на улицах перед вашим носом каждый день убивают мусульман. Взгляните на террористов, которые 40 лет чинили расправу над женщинами, стариками и детьми на наших землях».