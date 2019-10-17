Анкара, , 09:41 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что сторонники Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения, Отрядов народной обороны, под личиной протестов против турецкой операции «Источник мира» на севере-востоке Сирии начали терроризировать европейские города.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, по всей Европе лицами, поддерживающими Рабочую партию Курдистана, было совершено около 20 акций. Их целями были выбраны проживающие в Европе граждане Турции, турецкие посольства, организации и мечети.

Так, в Финляндии около 250 неизвестных забрасывали камнями турецкое посольство, в Германии атакам подверглись мечеть Мевляны, турецкие кварталы, машины с дипломатическими номерами, причем несколько человек были ранены. В Италии была саботирована работа Turkish airlines и культурного представительства. В швейцарском Базеле состоялась акция с сжиганием турецкого флага, а в Бельгии двое молодых турок получили ножевые ранения.