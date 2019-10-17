Анкара, , 09:32 — REGNUM Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз на пресс-конференции, проведенной в здании Великого национального собрания Турции, заявил: «На восьмой день проведения на северо-востоке Сирии операции «Источник мира» Турция не только подверглась осуждению как таких международных структур, как ЕС и Лига арабских государств, так и отдельных стран — Германии, Франции, Китая и России, но и оказалась лицом к лицу с угрозой санкций США».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Унал Чевикёз отметил: «Турция должна держать открытыми каналы диалога со странами запада, Россией, Ираном, США и особенно Башаром Асадом».

Политик добавил: «Даже если санкции против нас введены не будут, все равно наша экономика подавлена и находится в кризисном состоянии. Из-за непроработанного военного плана жизнь наших солдат в Сирии находится в ещё большей опасности. Вместе с последними операциями в Сирии «неоосманистская» концепция внешней политики Партии справедливости и развития полностью развалилась».