Брюссель, , 09:24 — REGNUM 16 октября, накануне заседания Совета ЕС, на котором будет решено, начнутся ли переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в ближайшем году, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев провел совместную пресс-конференцию с комиссаром ЕС по расширению и политике добрососедства Йоханнесом Ханом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе конференции македонский премьер подчеркнул, что граждане Северной Македонии возлагают большие надежды на ЕС, а потому оттягивание переговоров вызовет большое отчаяние.

Заев призвал европейских лидеров немедленно принять решение о начале переговоров о вступлении его страны в блок.

«Мы институционально и политически готовы к вступлению в ЕС. <…> Станьте нашими героями», — заявил политик.

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