Анкара, , 09:38 — REGNUM Председатель турецкой исламистской Партии счастья Темель Карамоллаоглу относительно турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии заявил: «Военнослужащие наших Вооруженных сил действуют, уделяя максимальное внимание тому, чтобы не нанести ущерба мирному населению, проживающему в регионе проведения операции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Темель Карамоллаоглу отметил: «Наши Вооруженные силы проводят операцию с исключительной жертвенностью. В это время мы как никогда нуждаемся в единении нации с государством».

Политик добавил: «Это момент, когда единство и единение жизненно необходимо. Важно, чтобы они были устойчивыми, и никто не пытался подходить к переживаемым событиям заведомо пристрастно».