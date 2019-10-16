Москва, , 23:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в Сочи вопросы сирийского урегулирования, сообщил 16 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, встреча президентов состоится 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, после начавшейся 9 октября турецкой военной операции на северо-востоке Сирии в этих районах произошли значительные изменения.

С этих территорий ушли военные США и их сателлиты, а оставшиеся без их поддержки сирийские курды заключили соглашение о возвращении под власть Дамаска.

Читайте ранее в этом сюжете: Палата представителей США выступила против вывода войск из Сирии