Анкара, , 09:36 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что в оккупированном Рабочей партией Курдистана и ее сирийским продолжением — Отрядами народной обороны, сирийском районе Дейр-эз-Зор арабские боевики начали военные действия против террористов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, террористы приняли решение о переброске арабских боевиков из Сирийских демократических сил в Расулайн и Телль-Абьяд, находящиеся в очаге проведения турецкой операции «Источник мира». Арабы же, не желая отправляться на смерть за чужие интересы, оказали террористам вооружённое сопротивление.

Известно, что в ходе столкновений ранения получили 10 арабских боевиков, а в настоящее время в районе боев наступило затишье.