Анкара, , 09:43 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган относительно турецкой операции «Источник мира» заявил: «На протяжении всей своей истории Турция не была запятнана резней мирного населения, этого не будет и впредь. Если вы хотите увидеть подобное в действительности — посмотрите на Афганистан, Аракан, Карабах, Боснию».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Те, кто обвиняют Турцию в убийстве гражданского населения в Сирии, слепы, глухи, их сердце — каменное, а совесть их покинула. Нам не нужно враждовать с вами в подобных условиях, но знайте, что завтра в схожей ситуации можете оказаться и вы сами».

Турецкий лидер добавил: «Тогда кто-то может, вместо того, чтобы поддержать вашу борьбу с террористами, протянуть им руку помощи. Будьте уверены, что тогда вы полностью поймёте, что мы чувствуем сейчас».