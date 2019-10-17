Анкара, , 09:34 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Наша операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии завершится, когда в создаваемой нами зоне безопасности не останется ни одного террориста».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Тем, кто грозит нам экономическими санкциями за события в Сирии мы говорим: «От малого берут мало, а от большого — много».

Турецкий лидер добавил: «Любой, кто захочет приехать к нам или связаться с нами для того, чтобы обсудить Сирию, должен быть готов принять к сведению этот максимально ясный, искренний и разумный подход Турции. Иначе мы просто впустую потратим время и силы».