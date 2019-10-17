Брюссель, 17 октября 2019, 09:22 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров, находящийся с визитом в Брюсселе, провел встречу несколькими депутатами Европарламента, среди которых депутаты Европейской Народной партии венгерка Кати Пири и голландец Михаэль Галер.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по итогам встречи Димитров выразил надежду на то, что европейские лидеры достигнут консенсуса по вопросу о начале переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.
Напомним, уже на заседании Совета ЕС 17 октября определится, начнутся ли переговоры с Албанией и Северной Македонией в ближайшем году.