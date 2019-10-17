Копенгаген, , 09:25 — REGNUM Муниципалитет датского острова Борнхольм заявил о своей готовности принять часть беженцев по внутринациональным квотам в 2020 году. Дело в том, что на острове существует проблема нехватки рабочей силы, и поэтому власти муниципалитета подали заявку в министерство по делам иностранцев и интеграции с тем, чтобы в следующем году на Борнхольм прибыло 20 беженцев.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава муниципалитета Винни Гросбёль в связи с этим заявила: «Нашим предприятиям нужны рабочие руки для поддержания своего экономического роста. Кроме того, у нас хорошо получается выводить мигрантов на рынок труда, поэтому мы бы хотели поспособствовать в решении национальной проблемы с распределением 600 беженцев в 2020 году». В настоящее время на острове живет 472 семьи недатского происхождения. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Целью введения квотирования в рамках Дании является обеспечение равномерного распределения прибывающих в страну мигрантов. При определении квот учитывается количество беженцев, которые уже проживают на территории того или иного муниципалитета. Задача самих местных властей заключается в том, чтобы найти для вновь прибывших недорогое жилье.