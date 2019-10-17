Копенгаген, , 09:20 — REGNUM В Европейском союзе предложили увеличить членские взносы на период с 2021 по 2027 года, в результате чего ежегодные финансовые отчисления Дании могут увеличиться на 740 млн долларов. Это произойдет в случае выхода Великобритании из ЕС без договора.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила свой протест против этой инициативы и заявила об отказе Дании выплачивать увеличенную сумму членского взноса. «Это какое-то сумасшествие. Эти средства мы можем использовать для других целей, в том числе для поддержания нашего государства благоденствия», — добавила глава датского правительства. Схожую позицию по этому вопросу заняли Швеция, Нидерланды и Австрия, которые также хотят сохранить нынешнюю сумму взноса, а именно 1% от ВВП страны. Еврокомиссия же предлагает повысить эту цифру до 1,1% от ВВП, чтобы нивелировать последствия выхода Великобритании из ЕС. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Представитель датской партии «Радикалы» по вопросам взаимодействия с ЕС Йенс Роде назвал риторику правительства «безответственной». «В ближайшие годы Европейскому союзу предстоит решать большое количество проблем, связанных с миграцией, пограничным контролем, климатом и так далее. Разумеется, для этого нужны средства», — добавил политик.