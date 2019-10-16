Москва, , 22:59 — REGNUM Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По дынным телеканала «Рен ТВ», 14 октября военно-морской атташе Уилльям Уитситт Кёртис, атташе Джерри Арриола Энтони и военный атташе Данн были задержаны в Северодвинске из-за нарушения ими правил пребывания иностранцев на режимном объекте.

Как передавало ИА REGNUM, в американском посольстве заявили, что дипломаты находились в Архангельской области с официальной поездкой, о которой в установленном порядке уведомляли Минобороны России.

В российском МИД однако сообщили, что сотрудники посольства заявляли о намерении посетить Архангельск, а оказались в поезде Нёнокса — Северодвинск.

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