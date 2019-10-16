Хмеймим, Сирия, , 22:57 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования активизировали разведывательную и диверсионную деятельность недалеко от российской авиабазы «Хмеймим», сообщил 16 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По данным российских военных, в район населённого пункта Кбана, откуда ранее пытались обстреливать базу «Хмеймим», террористы переместили пять единиц бронетехники и две реактивные установки залпового огня.

Установлено, что эти мероприятия осуществляют боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, в Идлибской зоне за сутки зафиксировано 22 обстрела поселений на территории трёх сирийских провинций.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года из района Кбаны в провинции Латакия реактивными снарядами была обстреляна российская авиабаза «Хмеймим». Ракеты попали в поселение, находящееся на два км северо-восточнее базы. Погибли двое местных жителей.

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