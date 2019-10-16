Анкара, , 22:15 — REGNUM Начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер обсудил по телефону обстановку в Сирии с начальником британского Генштаба Ником Картером, сообщает 16 октября агентство Anadolu Ajansı.

Телефонный разговор Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Содержание телефонного разговора не раскрывается. Также не указано, по чьей инициативе состоялись переговоры.

Стоит отметить, что телефонный разговор начальников Генштабов Турции и Британии состоялся на фоне эвакуации войск США и их сателлитов, в числе которых британские военные, с северо-востока Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, после начавшейся 9 октября турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против РПК и сирийских курдов, начался вывод военных «коалиции США» с территории Сирии.

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