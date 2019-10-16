Тулуза, Франция, , 21:56 — REGNUM По итогам встречи совета министров Франции и Германии, прошедшей в Тулузе, сделано совместное заявление с осуждением военной операции Турции в Сирии.

Заявление опубликовано 16 октября на странице Елисейского дворца в Facebook .

В заявлении указано, что Париж и Берлин призывают Анкару изменить свою позицию в данном вопросе и вернуться в рамки международного права.

Кроме того, в документе подчёркивается, что «военные действия в северо-восточной Сирии серьезно подрывают прогресс международной антитеррористической коалиции, в которой участвуют Франция, Германия и Турция».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за начавшейся 9 октября на северо-западе Сирии военной операции Турции «Источник мира» ряд стран ЕС ввели эмбарго на поставки Анкаре вооружений, а Вашингтон на 50%повысил пошлины на турецкую сталь и включил нескольких должностных лиц Турции в санкционные списки.

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