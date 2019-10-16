Тулуза, Франция, , 21:43 — REGNUM Международное давление на Турцию должно быть усилено, чтобы добиться от Анкары прекращения военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил 16 октября президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

По словам Макрона, ближайшей задачей является снижение интенсивности боевых действий и остановка турецкой военной операции.

«В дискуссиях, которые мы ведем с Турцией, а также с Россией и Ираном, играющими в регионе ключевую роль, со всеми нашими партнерами по ЕС, речь идёт об усилении давления на Турцию для прекращения её военной операции», — сказал президент Макрон.

Пресс-конференция была проведена в Тулузе.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за начавшейся 9 октября на северо-западе Сирии военной операции Турции «Источник мира» страны ЕС ввели эмбарго на поставки вооружений, а Вашингтон повысил пошлины на турецкую сталь.

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