Москва, , 21:18 — REGNUM Посольство США в Российской Федерации прокомментировало снятие трех американских дипломатов с поезда в Северодвинске. Соответствующее заявление распространила 16 октября пресс-служба американской дипломатической миссии.

По словам пресс-атташе посольства США в Москве Ребекки Росс, эта поездка была официальной и дипломаты должным образом уведомили о ней Министерство обороны России с помощью извещения.

Но при этом цели поезди Росс не назвала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое граждан США были сняты с поезда, который следовал из Неноксы — населенного пункта, расположенного вблизи испытательного полигона ВМФ. Российские власти усматривают в действиях американских дипломатов признаки административного правонарушения, так как на территории, на которой они находились. действует особый режим.

Стоит отметить, что 8 августа на полигоне близ Неноксы произошла авария с выбросом радиоактивного вещества. Инцидент связан с испытанием нового оружия.