Рим, , 21:14 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо подписал декрет о запрете поставок оружия в Турцию, передает Mediaset в среду, 16 октября.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о новых контрактах, но одновременно с этим предлагается и «изучить вопрос» о возможном разрыве действующих договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и глава МИД осудили военную операцию Турции в Сирии и призвали руководителей стран-членов ЕС к выработке общего «ответа» Турции.