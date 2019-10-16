История вопроса

Сюжет описывающий взаимодействие между двумя странами Туркестана.



Таджикистан превосходит Киргизию по количеству населения. Уровень развития экономик обеих стран примерно равен. Страны разделяет граница протяженностью около 900 км. Киргизия входит в ЕАЭС, Таджикистан – нет. Помимо обычных товаров через территорию Таджикистана в Киргизию и далее транзитом в Россию везут наркотики из Афганистана. Из Киргизии в Таджикистан контрабандой поступают ГСМ.

«…Торговые взаимоотношения у нас хромают, нет динамики. Если в 2014 году объемы взаимного товарооборота были на уровне 40 млн долларов, то с тех пор цифры не особо изменились. У обеих стран нет совместного крупного бизнеса, взаимных инвестиций. Есть только торговля, да и то в основном посредством сотрудничества приграничных районов», - бывший зампосла Киргизии в Таджикистане.



Самой серьезной проблемой во взаимоотношениях Киргизии и Таджикистана является неурегулированный вопрос спорных территорий. Несмотря на многочисленные обещания власти двух стран не смогли окончательно решить судьбу спорных участков на границе. Ситуацию обостряет нарастающий дефицит воды и пашни. Результат – регулярные конфликты между жителями соседних сел, нередко приводящие к жертвам среди населения.

