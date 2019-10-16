Бишкек, 16 октября 2019, 21:07 — REGNUM Делегации Киргизии под руководством вице-премьер-министра Жениша Разакова и Таджикистана, возглавляемой вице-премьер-министром Азимом Иброхимом, провели переговоры по вопросам демаркации и делимитации киргизско-таджикской границы, передает «Кабар».
Также участие во встрече правительственных делегаций приняли топографические и правовые рабочие группы, представляющие интересы обеих республик.
Стороны отметили необходимость ускорить процесс описания проектной линии государственной границы на оставшихся спорных участках.
По итогам переговоров главы делегаций поручили членам правительственных комиссий продолжить работать совместно с экспертными группами, которые начали обследование приграничных территорий.