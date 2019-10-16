Бишкек, , 20:51 — REGNUM Суд по делу о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева, одним из главных обвиняемых по которому проходит бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, будет проходить в закрытом режиме, передает «Вечерний Бишкек».

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Такое решение Первомайский районный суд киргизской столицы принял из-за наличия целого ряда томов уголовного дела, содержащих информацию с грифом «Совершенно секретно».

Отмечается, что первое заседание по этому уголовному делу запланировано на 15 ноября 2019 года.

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