История вопроса

Политика и практика обособления отдельной территории государства в отдельную структуру - государство или автономию - именуется сепаратизмом.



В Испании подобное явление особенно сильно. Ярче всего проявляется в Стране Басков и Каталонии. В октябре 2017 года в Каталонии прошёл референдум, в рамках которого у жителей спрашивали их мнение о независимости. При явке 43% "за" проголосовали 90% участников. Власти Испании референдум не признали.



В конце августа 2019 года стало известно, что испанские власти выступили против внешнеполитических планов высшего органа самоуправления Каталонии, в которых автономное сообщество представлено как полноценный субъект на международной арене.

