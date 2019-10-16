Мадрид, 16 октября 2019, 20:50 — REGNUM Правительство Испании «подготовлено» к любому развитию событий в Каталонии, 16 октября передает агентство Associated Press.
Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что «не исключает никакого сценария» в отношении массовых протестов и беспорядков в Каталонии.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 и 15 октября в Каталонии тысячи человек вышли на акции протеста, которые закончились беспорядками. Массовые митинги в регионе 16 октября прошли без столкновений с полицией.
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