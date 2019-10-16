Ханты-Мансийск, , 20:48 — REGNUM Депутаты думы Югры внесли изменения в региональный закон о мерах по противодействию коррупции. Отныне для народных представителей дум сельских поселений ХМАО упрощён порядок декларирования доходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

Депутаты дум сельских поселений, работающие на непостоянной основе, будут предоставлять сведения о доходах и имуществе только в случае совершения за отчётный период сделок по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг. Если такие сделки не совершались, сведения об отсутствии расходов направляются губернатору ХМАО.

Кроме того, для сельских парламентариев смягчается наказание за ошибки в декларациях до предупреждения «в целях сохранения в составе депутатского корпуса опытных и квалифицированных кадров», говорится в принятом документе. При этом в случае серьёзных нарушений требований антикоррупционного законодательства будет применяться мера досрочного прекращения полномочий депутата.