Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM Документ

«Главному редактору федерального информационного агентства REGNUM

Колерову М.А.

Уважаемый Модест Алексеевич!

16 октября на портале regnum.ru было опубликовано информационное сообщение «Допустившие возможность появления музея Маннергейма прячутся в офшорах» (https://regnum.ru/news/economy/2749969.html), в которой были допущены грубые фактические и смысловые ошибки, а также искажена суть комментария, который пресс-служба УК «СТАРТ Девелопмент» предоставила корреспонденту Вашего издания.

В том числе:

1. Заявление о том, что компания «прячется в офшорах» неоправданно и не соответствует действительности. Захар Смушкин официально является бенефициаром компании, все юрлица зарегистрированы на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством и платят налоги в бюджеты РФ.

2. «Петербургская компания «СТАРТ Девелопмент», которая высказала идею провести «опрос горожан» о необходимости создания в Петербурге музея-квартиры союзника Гитлера» — высказывание не соответствует действительности. УК «СТАРТ Девелопмент» не высказывала идею о проведении опроса, а лишь указала, что подобное решение может приниматься исключительно путем публичного волеизъявления граждан, а не по инициативе инвестора.

3. Из текста комментария прямо следует, что компания не дает позитивных оценок личности К. Маннергейма и не берется за создание мемориала.

Текст комментария полностью:

«Разумеется мы в курсе соответствующих планов Музея истории. Что касается нашего проекта, то, принимая во внимание не однозначное отношение к этой исторической фигуре историков и общественности, мы не готовы брать на себя инициативу по созданию такого мемориала. Считаем, что оптимальным вариантом стало бы проведение опроса горожан о необходимости создания музея-квартиры Маннергейма с тем, чтобы принятие решения о создании экспозиции было легитимно и основывалось на мнении петербуржцев».

В связи с этим просим скорректировать/удалить вышедшие информационные сообщения, порочащие достоинство и деловую репутацию компании, и прекратить спекуляции, связывая УК «СТАРТ Девелопмент» с попытками обелить гитлеровское наследие».