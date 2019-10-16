Копенгаген, , 20:59 — REGNUM Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп предложил ужесточить наказание за совершение актов насилия, в частности, глава датского ведомства считает, что прокуратура должна чаще давать преступникам тюремные сроки, а не отправлять их на общественные работы. Правительство обосновало свою идею необходимостью «соответствовать запросу общества».

Совет по предотвращению преступлений Дании, однако, выразил иную точку зрения. Так, представители органа предположили, что более жесткое наказание лишь спровоцирует ответное насилие со стороны преступников. «Существует риск того, что эта мера приведет к росту уровня преступности, а, соответственно, к большему количеству жертв, поскольку вышедшие из тюрьмы более склонны к повторному нарушению закона, чем те, кто отбывал наказание на общественных работах», — заявила глава секретариата Совета Анна Карина Никельсен. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Согласно данным организации Danmarks Statistik («Статистика Дании»), в период с 2016 по 2018 года количество преступлений, в которых присутствовал элемент насилия, увеличился на 13%. Предположительно, данный законопроект будет принят, поскольку представители второй по численности партии Фолькетинга «Венстре» заявили о своей поддержке