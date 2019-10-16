Тбилиси, , 20:23 — REGNUM На сайте Росавиации появился документ, указывающий на возобновление рейсов в Тбилиси российской аиакомпании S7. Ожидается восстановление рейсов в Тбилиси в ближайшее время.

В ходе своего выступления по Первому каналу российского телевидения Нино Бурджанадзе говорила о необходимости налаживания отношений между Грузией и Россией. Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» призвала тогда власти России возобновить прямое воздушное сообщение и указывала на шаги, которые должно предпринять правительство Грузии. Она также провела серию встреч в Администрации Президента, в Совете Федераций и Государственной Думе России.

Напомним, что 8 июля Росавиация приостановила прямые рейсы между двумя странами после массовых беспорядков в Тбилиси, последовавших за визитом российской парламентской делегацией и скандальными высказываниями президента Грузии Саломе Зурабишвили.