Тамбов, , 20:12 — REGNUM Заместитель губернатора Тамбовской области — председатель комитета по управлению имуществом Глеб Чулков задержан, об этом 16 октября сообщил ряд тамбовских СМИ со ссылкой на собственные источники.

Арест Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По информации ИА «Онлайн Тамбов.ру», задержание Чулкова может быть связано с обысками в комитете по управлению имуществом Тамбовской области, прошедшими в мае — тогда полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении директора ТОГУП «Рассказовский рынок» и руководителя фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Добавим, что официальных данных о задержании Чулкова на данный момент нет.

Глеб Чулков руководит комитетом по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года, с 2008 года занимает должность заместителя главы администрации области.