Нью-Йорк, США, , 20:11 — REGNUM Представители стран-членов Евросоюза в ООН составили совместное заявление, призывающее Турцию прекратить военную операцию на территории Сирии, сообщает 16 октября RT.

Заявление было составлено на фоне закрытого обсуждения в Совете безопасности ООН вопроса о турецком военном вторжении на сирийскую территорию.

Ранее представители целого ряда стран Европы выступили с осуждением операции Турции.

Несколько стран объявили о введении санкций и эмбарго на поставку Турции продукции военного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября вооружённые силы Турции начали наземной военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Размещённые там военные США и их сателлиты эвакуировались с направлений турецкого вторжения.

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