Нью-Йорк, США, , 20:03 — REGNUM Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался жестким психологическим пыткам в британской тюрьме. Кроме того, систематически нарушаются его права человека. Об этом заявил сегодня, 16 октября, специальный докладчик Организации Объединенных Наций по пыткам Нильс Мельцер на пресс-конференции.

По словам Мельцера, он вместе с двумя медицинскими экспертами посещал Ассанжа в британской тюрьме. Эксперты пришли к выводу, что Ассанж в британской тюрьме подвергался психологическим пыткам в течение долгого времени. Мельцер подчеркнул, что это медицинское заключение.

Также Мельцер отметил, что Всемирная организация призвала заинтересованные государства — Эквадор, Швецию, США и Великобританию начать расследование о нарушениях прав человека Ассанжа и гарантировать ему конвенцию ООН против пыток. Но все заинтересованные страны ответили отказом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанж долгие годы скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне от американских властей, которые хотят покарать его за обнародование секретных документов правительства США о нарушениях прав человека американскими солдатами в Ираке и Афганистане.

После смены власти в Эквадоре Ассанж был выдан британским властям, которые посадили его на год в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. После отбывания наказания в Великобритании Ассанжу грозит экстрадиция в США.