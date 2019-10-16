Цхинвал, , 20:57 — REGNUM Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что в пограничной полосе в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики грузинские службы продолжают укрепление полицейского блокпоста с развернутой инфраструктурой. Об этом 16 октября сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу КГБ республики.

По сведениям КГБ, в населенный пункт Коби Хашурского муниципалитета введены дополнительные спецподразделения министерства внутренних дел Грузии общей численностью до 20 человек, вооруженные стрелковым оружием. Круглосуточно ведутся строительные работы, грузинские полицейские регулярно проводят фото‑ и видеосъемку югоосетинской территории.

Кроме того, в комитете госбезопасности подчеркнули, что Тбилиси «умышленно и целенаправленно дезинформирует свое население и навязывает мнение о том, что блокпост МВД Грузии находится вблизи с. Чорчана Хашурского муниципалитета». Тогда как, утверждают в КГБ, село Чорчана удалено от места инцидента на 3 км, и грузинский блокпост располагается в 200−300 м от села Уиста.

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 октября Служба государственной безопасности Грузии заявила, что «российские оккупационные силы» продолжают «провокационные акции» в районе сел Чорчана и Цагвли, проводя «незаконную бордеризацию».

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