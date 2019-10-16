Амстердам, , 19:42 — REGNUM Автомобилистов в Голландии призывают не ехать в Гаагу из-за массовой демонстрации фермеров. Большая часть центра города перекрыта для автомобилистов и пешеходов. Министерство инфраструктуры и водного хозяйства сообщает, что последний отрезок национальной автомагистрали А12, ведущей из г. Утрехт в Гаагу, превратилась в «парковку для тракторов».

По указанию полиции в 11:30 въезд в Гаагу через магистраль А12 был перекрыт из-за скопления тракторов. Другие дороги, ведущие в город, тоже оказались забиты тракторами. Автомобилистам настоятельно рекомендуется избегать 16 октября 2019 поездок в Гаагу. Кроме того, сотни фермеров приближаются к центру города со стороны пляжа.

Мэр Гааги, министр юстиции и премьер-министр Марк Рютте (Mark Rutte) призывают фермеров соблюдать порядок и законы. Рютте предупредил фермеров, что отказ соблюдать правила и следовать указаниям полиции является уголовно наказуемом действием.

Тем временем в самой Гааге в центре города сотни фермеров собрались на поле Маливелд (Malieveld) — место где традиционно проводятся крупные мероприятия, в т. ч. демонстрации. Изначально городские власти запретили фермерам собираться на Маливелд, но около 60 фермеров нарушили этот запрет. В настоящий момент полиция координирует движение на и вокруг Маливелд. Городские власти сообщили, что считались с возможностью, что фермеры вопреки запрету проникнут на Маливелд.

Фермеры протестуют против предложенных правительством Голландии по сокращению выбросов азота в атмосфере. Они находят, что эти меры слишком односторонне направлены на один только аграрный сектор.