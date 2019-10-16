Анкара, , 19:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо оскорбил министра иностранных дело Германии Хайко Мааса, обвинив его в дилентатизме и профнепригодности. Об этом 16 октября пишет немецкий таблоид Bild.

Напомним, что Эрдоган начал очередную военную операцию в Сирии против местных курдов. Называется она «Источник мира» и проходит на северо-востоке Сирии. В Евросоюзе эту операцию восприняли в штыки и начали грозить Турции санкциями.

Эрдоган в долгу не остался и прямо пригрозил Евросоюзу второй волной мигрантов, которых он готов выпустит из Турции в сторону ЕС.

Германия перешла от слов к делу и заявила, что ограничивает экспорт вооружений в Турцию.

Эрдоган был в ярости и общаясь с журналистам прошелся по министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, который и делал заявления ою ограничении экспорта.

«И тут приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, у которого нет чувства меры ‑ и говорит: мы не будет продавать Турции оружие. Это предел», — сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер считает, что Маас — дилетант и совершенно не готов к политике.

«Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил», — сказал Эрдоган, заочно обращаясь к Маасу.