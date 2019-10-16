Анкара, , 19:39 — REGNUM Российская поддержка турецко-сирийского диалога в сфере безопасности демонстрирует добрую волю Москвы, заявил 16 октября журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, Россия поощряет диалог Турции и Сирии «с добрыми намерениями».

«Россия говорит это с добрыми намерениями. Главное, что говорят русские — беспокойство Турции о своей безопасности вполне законно… Россия может с доброй волей выступать за установление контроля Дамаска, как мы видим на примере Манбиджа», — сказал Чавушоглу.

При этом глава МИД Турции заявил, что российский президент Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для обсуждения этой ситуации.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказывать содействие диалогу между Дамаском и Анкарой для налаживания практического сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция Турции на северо-востоке Сирии вызвала сильное желание местного населения вернуться под власть Дамаска. На данный момент сирийские правительственные войска берут под контроль важнейшие города и объекты в этих районах.

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