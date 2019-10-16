Екатеринбург, , 19:23 — REGNUM Забайкалье, Сахалин и Крым не смогли целиком нагнать упущенное время и завершить ремонт дорог. Об этом в Екатеринбурге на совещании с премьером Дмитрием Медведевым заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Доклад Евгения Дитриха на совещании о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Government.ru

Как отметил глава Минтранса, работы по укладке асфальтобетона там пока выполнены меньше, чем наполовину. Те средства, которые имеются в дорожных фондах, не пропадут, их перенесут на 2020 год. Но эти регионы будут взяты на особый контроль министерства.

«На ежемесячных заседаниях нашего проектного комитета будем рассматривать выполнение нацпроекта с личным участием руководителей этих регионов», — подчеркнул Дитрих.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Екатеринбурге прошло совещание по поводу реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Его провёл Медведев. Но вначале глава правительства посетил международную выставку «Дорога-2019» и осмотрел её экспонаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минтранса назвал регионы-лидеры по ремонту дорог

Читайте развитие сюжета: Минтранс о ремонте дорог: Колыма вышла из списка отстающих