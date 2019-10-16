Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он совершенно не видит ничего плохого в том, что Сирийская Арабская Республика может получать какую-либо помощь от Российской Федерации. Об этом глава США сказал во время общения с журналистами, передает Bloomberg.

«Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, позиция Трампа по Сирии кардинально отличается от политики его предшественника Барака Обамы. Трамп не раз заявлял. что он хотел бы вывести американские войска из Сирии и забыть про эту страну, как про страшный сон. Более того, он подчеркивал, что пусть лучше с этой страной разбираются Россия и Китай.