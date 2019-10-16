Екатеринбург, , 19:20 — REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл надеется на то, что строительство храма Святой Екатерины пройдёт мирно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской епархии.

Религиозный деятель поблагодарил екатеринбуржцев за участие в опросе о храме. Теперь в РПЦ надеются, что строительство объекта пройдёт «мирно и благополучно».

Митрополит уверен, что храм станет центром притяжения в Екатеринбурге и украсит столицу Среднего Урала.

«Будем стараться делать так, чтобы наш город был лучше, чище, краше», — сказал глава епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2019 года в Екатеринбурге прошёл опрос о храме Святой Екатерины.

Ранее мэр Екатеринбурга заявлял, что власти готовы к возможным протестам против результатов опроса.

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