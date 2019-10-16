Лондон, , 19:10 — REGNUM Британские военные, размещённые на территории Эстонии, получают из России сообщения с угрозами, сообщает 16 октября The Telegraph со ссылкой на военное ведомство Британии.

Издание утверждает, что британским военнослужащим приходится мужественно противостоять «российскому давлению» в соцсетях и СМС-сообщениях, содержащих угрозы и враждебные намёки.

В частности, одно из таких сообщений содержит жуткие слова «Мы следим за вами…»

Минобороны Британии заявляет, что сообщения приходят из России и являются частью кибервойны, которую Москва ведёт против британских военных и их союзников.

Нуждаются ли после этого британские военные в помощи психологов или медиков, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, британские военные размещены в Эстонии в непосредственной близости от границ России. По заявлению руководства НАТО, это необходимо для защиты Прибалтики от «российской агрессии».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков оставил без комментариев ситуацию с претензиями WADA